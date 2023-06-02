Надеюсь завоевать медаль на чемпионате Баку по аэробной гимнастике.

Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований, гимнастка Хадиджа Гулиева, выступающая в возрастной категории "взрослые" (2005 года рождения и старше), передает Day.Az.

"Перед соревнованиями у нас проходили ежедневные тренировки, которые, безусловно, плодотворно влияют на нашу спортивную подготовку. Надеюсь, что на чемпионате завоюю медаль", - сказала спортсменка, которая уже на протяжении десяти лет занимается аэробной гимнастикой.

Говоря о предстоящих соревнованиях, Хадиджа Гулиева подчеркнула, что следующим турниром для нее станут международные соревнования в Египте, где она надеется достойно представить родную страну.

"На текущем чемпионате выступаю в индивидуальной программе и в составе трио. Также люблю программу аэродэнс. На XI Всемирных играх в американском городе Бирмингем (штата Алабама) команда Азербайджана, в состав которой вошла и я, завоевала бронзовую медаль в программе аэродэнс", - отметила спортсменка, являющаяся воспитанницей клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что 2-3 июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие около 100 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya" и Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

Спортсмены на первенстве Азербайджана выступают в возрастных категориях "малыши" (2015-2016 годов рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2009-2011 г.р.) и "юниоры" (2006-2008 г.р.), а на чемпионате Баку - в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.