Раскрыли вред вечерних занятий спортом

Вечерние интенсивные тренировки могут навредить сну - это выяснили ученые из Университета Монаша. По их данным, занятия спортом менее чем за четыре часа до сна приводят к задержке засыпания, сокращению продолжительности сна и снижению его качества.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в Nature Communications.

Исследование стало самым масштабным в своей области: ученые проанализировали данные 14 689 человек за год, охватив около четырех миллионов ночей сна. Участники носили фитнес-трекеры, фиксировавшие нагрузку, фазы сна и работу сердца.

Наиболее выраженные нарушения сна наблюдались у тех, кто занимался высокоинтенсивной физической активностью - например, пробежками или спортивными играми - ближе к ночи. Такие тренировки вызывали повышенную частоту сердечных сокращений, низкую вариативность сердечного ритма и задержку наступления сна.

Авторы подчеркивают: если тренировка неизбежно приходится на вечер, стоит ограничиться легкой нагрузкой - вроде неспешного плавания или ходьбы. В противном случае организм остается в состоянии бодрствования, мешая естественному переходу ко сну.

Новое исследование дает простой и практичный совет: чтобы высыпаться, завершайте тренировку минимум за четыре часа до сна.