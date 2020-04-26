В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.

"Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", - добавил чиновник.

При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.

Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать посетителей, министр назвал назвал Колизей и Помпеи.