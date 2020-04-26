https://news.day.az/tourism/1228285.html В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года
В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
"Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", - добавил чиновник.
При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.
Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать посетителей, министр назвал назвал Колизей и Помпеи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре