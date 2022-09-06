Любите проводить время на природе? - Рассказываем о кемпинге

В последние годы большую популярность среди азербайджанской молодежи завоевал такой интересный вид туризма, как кемпинг. Хотя одна из причин этого, безусловно, кроется в желании сделать оригинальные фотографии и посты для социальных сетей, другой причиной является усиление популярности внутреннего туризма из-за пандемии.

Итак, что такое кемпинг? Кемпинг - это ночевка в палатке или автофургоне вдали от дома, на природе (лес, горы, водоем и т. д.).

Что нужно для кемпинга?

Для пребывания в палатке необходимы три вещи: палатка, мат (матрас) и спальный мешок. Тип всех трех из них варьируется в зависимости от погодных условий, сезона года и пункта назначения. Летом в бездождевую и жаркую погоду можно использовать обычную палатку, спальный мешок, рассчитанный на 20-градусную температуру воздуха, и мат толщиной 1 см. Покупая палатку, убедитесь, что она хорошо проветривается. В то же время, если вы планируете пеший поход, обязательно обратите внимание на то, чтобы палатка была легковесной, так как вещей придется и так таскать много. Если не хотите покупать, можете палатку арендовать.

Питание

Возьмите с собой чайник, стаканы, конфеты, спички для костра. Лучше всего, если ваша палатка будет установлена возле родника, иначе вам придется брать с собой воду. Так как вы будете вдали от дома, рекомендуется использовать относительно простые в приготовлении блюда. Но не забывайте о горячей пище. Готовые мучные полуфабрикаты, мясные и рыбные консервы приобретают особый вкус на природе. При этом можно использовать и универсальную сковороду. Всегда будьте осторожны с костром, убедитесь, что огонь полностью потушен после окончания готовки. Также не забудьте забрать с собой остатки еды и другой мусор.

Что с собой взять?

• Возьмите налобный и ручной фонари освещения ночью. В безлунные ночи очень темно и без фонарика передвигаться невозможно.

• Многофункциональный нож поможет вам как нарезать продукты, так и открывать банки.

• Powerbank будет питать ваши телефоны и электроприборы

• По желанию можно взять веревку с колокольчиком и обвязать ее вокруг палатки, чтобы она звучала при приближении диких животных.

• Возьмите дополнительную одежду по погоде.

• Лекарства для первой помощи и перевязочные материалы.

Куда отправиться в поход?

Вы можете разбить свою палатку где угодно, если это не частная территория, заповедник или национальный парк. Но старайтесь не селиться в глубине леса, слишком близко к водоему. Такие места можно найти в таких районах, как Губа, Лянкяран, Лерик, Гедабек, Исмаиллы и др. Вы можете установить палатку на берегу Каспийского моря на Абшеронском полуострове и наблюдать восход солнца из своей палатки. К сожалению, кемпинг как индустрия туризма в нашей стране еще не получил должного развития. Иными словами, практически отсутствуют туристические объекты, предоставляющие услуги для любителей "палаточного" туризма, на территории которых можно было бы установить палатки и не беспокоиться о наличии санитарных узлов и розеток.

Кому не рекомендуется кемпинг?

Если вы боитесь насекомых и звуков животных, если вам нравится ваша зона комфорта, то кемпинг не для вас. Однозначно, во время пребывания на природе вам будут досаждать всевозможные насекомые, а по ночам не обойдется без звуков диких животных.

Приятных путешествий!

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