Мальдивы попросили Индию вывести своих военных

Мальдивская Республика попросила Индию вывести индийских военных с островов к 15 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник по государственной политике администрации президента Мальдив Абдулла Назим Ибрагим.

"Индийский военный персонал не может оставаться на Мальдивах. Такова политика президента Мохамеда Муиззу и нынешней администрации", - сказал Ибрагим. По его словам, глава республики официально попросил Индию вывести военных к 15 марта.

Ибрагим напомнил, что Мале и Нью-Дели создали группу высокого уровня для ведения переговоров о выводе войск. Первое заседание этой группы прошло в воскресенье. На нем как раз обсуждался вопрос о сроках вывода индийских военных.

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