Ученые нашли племя, которое может общаться посредством боя барабанов

30 апреля 2018 19:04

Немецкий лингвист расшифровал язык барабанов племени бора, живущего вдоль реки Амазонка на территории Перу и Колумбии. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Определенные удары означают разные части речи, также значение имеет длина паузы. В ритмах инструмента можно выделить официальный язык ритуалов и праздников, а также неофициальный - для объявлений. Фразы по большей части короткие, например, "Пойдем ловить рыбу". Сообщения таким образом  можно передавать на расстояния до 20 километров.

Услышать общение племени могут туристы, сплавляющиеся по Амазонке в составе организованных групп - в одиночку здесь очень опасно.

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