Ученые нашли племя, которое может общаться посредством боя барабанов
30 апреля 2018 19:04 231
Немецкий лингвист расшифровал язык барабанов племени бора, живущего вдоль реки Амазонка на территории Перу и Колумбии. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Определенные удары означают разные части речи, также значение имеет длина паузы. В ритмах инструмента можно выделить официальный язык ритуалов и праздников, а также неофициальный - для объявлений. Фразы по большей части короткие, например, "Пойдем ловить рыбу". Сообщения таким образом можно передавать на расстояния до 20 километров.
Услышать общение племени могут туристы, сплавляющиеся по Амазонке в составе организованных групп - в одиночку здесь очень опасно.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!