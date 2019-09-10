Новые отношения - это всегда волнительный процесс, сопровождающийся переживаниями и сомнениями. Многие одинокие люди не хотят искать вторую половинку, так как их предыдущий опыт был неудачным. Вполне понятно, если у человека были разочарования в предыдущей паре, то он будет скептически относиться к новым отношениям. Несколько лет назад был проведен эксперимент, посвященный поиску признаков долгосрочных и краткосрочных отношений.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Суть исследования заключалась в следующем: 10 женщин из Гватемалы приехали рожать в одиночку. Медицинские работники оказали всем одинаковую помощь. За некоторыми женщинами ухаживали волонтеры, тем самым, им была оказана эмоциональная поддержка. Результаты эксперимента показали, что доброжелательно настроенные люди, даже незнакомые, оказывают благоприятное воздействие на эмоциональное состояние женщин. Таким образом, в хороших и крепких отношениях должна быть эмоциональная связь с любимым человеком.

Так как же называется признак, который помогает понять, хорошими будут отношения или все-таки нет? Ответ простой - это страх. Обратимся к истории и вспомним несколько интересных моментов. Страх - это основной инстинкт, который помогает нам выжить на этой планете. Если птиц подстерегает опасность, они улетают. Лошади тоже не станут связываться с опасностью и будут убегать. Львы, напротив, уверенно пойдут навстречу "шторму". А что делают люди? Им необходима эмоциональная поддержка. Поэтому нужно задать следующий вопрос и ответить на него честно: а как поведет себя мой партнер во время опасности?

Страх - это нормальное явление. Как правило, он появляется после первого месяца отношений, когда конфетно-букетный период закончился. Люди начинают жить вместе, появляются первые бытовые проблемы, а с ними и ссоры. И здесь начинается самое интересное. Если партнер станет агрессивным и будет специально раздражать вас, то на отношениях можно раз и навсегда поставить точку. Если вторая половинка останется такой же прекрасной и восхитительной, то она все равно может от вас уйти. Как же решить эту проблему?

Поговорите с партнером. Поделитесь переживаниями и скажите, что вас беспокоит. Реакция может быть разная. Если человек начнет ругаться и психовать, то прекращайте отношения с ним. Если он поднимет и поддержит, то поздравляем, вот ваша опора!

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