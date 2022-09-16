Как образовались кольца Сатурна?

Астрономы из Массачусетского технологического института считают, что кольца Сатурна образовались в результате разрушения спутника планеты. Работа ученых опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, это произошло 100-200 млн лет назад, тогда ледяной спутник Хризалида распался, подойдя слишком близко к газовому гиганту. Большая часть космического тела столкнулась с Сатурном, а оставшиеся фрагменты образовали кольца.

К такому выводу ученые пришли, создав математическую модель внутреннего строения гиганта, который сформировался четыре с половиной млрд лет назад. В ее основе лежат данные, полученные зондом Cassini с 2004 по 2017 год. Созданная ими модель показала, что Сатурн немного рассинхронизирован с Нептуном. Такое нарушение могло быть вызвано серьезным космическим событием, например, столкновением Сатурна с собственной луной.