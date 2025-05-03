Найдены загадочные рассолы в океаническом разломе

Американские ученые из Океанографического института Вудс-Хоул и других научных центров раскрыли неожиданную аномалию в разломе Гофар в Тихом океане. Они нашли подземные отложения сверхсоленого рассола, которые могут изменить представления о геологических процессах. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С помощью электромагнитных измерений команда выявила высокопроводящие "капли" только с одной стороны разлома. Эти особенности указывают на скопления рассола, образовавшиеся, вероятно, из-за скрытой магматической активности.

"Это бросило вызов всем нашим ожиданиям. Обычно такие разломы считаются простыми, но здесь мы видим сложные процессы", - отметила ведущий автор исследования Кристин Чесли.

Ученые предполагают, что с одной стороны разлома есть скрытый источник тепла (возможно, магма). Он нагревает морскую воду, превращая ее в концентрированный рассол. Этот рассол накапливается под дном, создавая "электропроводные карманы".

По словам ученых, обнаружение рассолов и возможной магмы меняет представление о таких разломах, поскольку раньше их считали малоактивными.

Исследователи планируют изучить связь разлома со срединно-океаническим хребтом, чтобы понять масштабы явления.