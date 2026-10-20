Женщина купила сразу два счастливых лотерейных билета

Жительница штата Мэриленд, США, выиграла 100 тысяч долларов благодаря двум счастливым билетам. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина решила купить два одинаковых лотерейных билета, рассчитывая на удачу, и не ошиблась. Каждый билет принес ей по 50 тысяч долларов.

По словам победительницы, она узнала о выигрыше, будучи за рулем, и была настолько шокирована, что остановила машину. Ей требовалось время, чтобы успокоиться

Счастливица призналась, что потратит часть денег на благоустройство дома.