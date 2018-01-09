В одном из штатов США аллигаторы вмерзли в лед - ВИДЕО

В национальном парке Shallotte River Swamp Park в штате Северная Каролина вместе с водой замерзли аллигаторы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, рептилии вмерзли в лед и впали в спячку, оставив над водой только нос и и пасть. Когда температура повысится, аллигаторы проснутся, заявили представители парка.

В последние недели в ряде штатов установилась морозная погода, выпал снег. В некоторых городах температура упала до 30 градусов мороза, есть жертвы.

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