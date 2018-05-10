В США аллигатор утащил под воду подростка - ВИДЕО
10 мая 2018 09:07 795
Спасатели штата Флорида ищут подростка, которого, по сообщениям очевидцев, утащил в воду аллигатор. Инцидент произошел в округе Орандж, передает РИА "Новости".
Предположение о нападении аллигатора строится на словах местного жителя. Он рассказал, что услышал со стороны озера крики и увидел, как мальчик ушел под воду. Он же вызвал спасателей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
"Я слышал "Он схватил меня!" и много криков", - сообщил очевидец.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
9 Май 14:17 12 427
-
9 Май 12:40 9 545
-
9 Май 21:00 7 771
-
9 Май 13:11 6 392
-
9 Май 10:30 4 867