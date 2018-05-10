В США аллигатор утащил под воду подростка - ВИДЕО

Спасатели штата Флорида ищут подростка, которого, по сообщениям очевидцев, утащил в воду аллигатор. Инцидент произошел в округе Орандж, передает РИА "Новости".

Предположение о нападении аллигатора строится на словах местного жителя. Он рассказал, что услышал со стороны озера крики и увидел, как мальчик ушел под воду. Он же вызвал спасателей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Я слышал "Он схватил меня!" и много криков", - сообщил очевидец.

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