Американский экстремал чуть не лишился руки, заигрывая с аллигатором - ВИДЕО

Два любителя острых ощущений Джей Янг и Чарльз Виан во время съёмки фильма The Wild Charles Show, на ферме Колорадо-Гатор (США), получили заряд адреналина на всю жизнь, после того, как 22-летний крокодил по имени Брюс Всемогущий проверил реакцию одного из экстремалов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Молодые люди в начале своего образовательного видеоролика демонстрировали полное бесстрашие. Джей Янг, владелец спасательного центра, держа приманку, заигрывал с крокодилом, который решил проучить наглеца и чуть не лишил молодого человека руки. В самый последний момент Джей успел отдёрнуть свою конечность и избежать травмы.

К счастью для участников съёмочного процесса крокодил не стал дальше атаковать наглецов.

Джей Янг, после инцидента не преминул похвастаться своей реакцией в интернете, вызвав смешанные чувства у аудитории.

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