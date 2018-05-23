Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в Калифорнии - Видео

23 мая 2018 12:19

В Калифорнии на базе ВВС США Ванденберг стартовала ракета-носитель Falcon 9 с двумя исследовательскими зондами NASA и пятью коммуникационными спутниками Iridium Next, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В Сети появилась трансляция запуска SpaceX.

Спутники Iridium NEXT принадлежат международному оператору мобильной связи Iridium Communications, он хочет собрать и испытать более 80 спутников.

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Видео: ракета-носитель Falcon 9 стартовала в Калифорнии

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