Полицейская спецоперация в Париже

12 июня 2018 19:19

Полицейская спецоперация проходит во вторник в X округе Парижа, сообщает портал France Info со ссылкой на городскую полицию.

"Масштабная полицейская операция проходит в Х округе Парижа", - сообщает издание, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Добавляется, что операция проводится из-за мужчины, который захватил двух заложников. К настоящему времени неизвестно, что побудило его к такому поступку.

По информации радиостанции France Bleu, среди заложников - беременная женщина. Сообщается также, что злоумышленник требует связать его с посольством Ирана.

На месте работает полиция, туда же прибыли сотрудники спецназа.

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