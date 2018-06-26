Американки перевели робкого аллигатора через дорогу - ВИДЕО

26 июня 2018 09:35

В городе Орландо, Флорида, две девушки помогли аллигатору пересечь оживленную магистраль, сообщает Ридус.

Они вышли из своих машин, увидев, что рептилия топчется на месте, и перевели ее через дорогу, закрывая от других авто, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Очевидцы сняли происходящее на видео.

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Нажмите на видео для просмотра:
Американки перевели робкого аллигатора через дорогу

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