Американки перевели робкого аллигатора через дорогу - ВИДЕО
26 июня 2018 09:35 109
В городе Орландо, Флорида, две девушки помогли аллигатору пересечь оживленную магистраль, сообщает Ридус.
Они вышли из своих машин, увидев, что рептилия топчется на месте, и перевели ее через дорогу, закрывая от других авто, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Очевидцы сняли происходящее на видео.
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