Мужчина с ребенком застряли над болотом с аллигаторами - ВИДЕО

9 июля 2018 09:42

Мужчина с ребенком застряли на зиплайне прямо над водоемом с аллигаторами. Инцидент произошел в парке аллигаторов в штате Флорида, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Очевидец снял опасную ситуацию на видео.

"Когда думаешь, что у тебя выдался плохой день, просто посмотри это видео", - говорит автор.

Отца с сыном в итоге удалось спустить на землю, сообщает MailOnline.

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Нажмите на видео для просмотра:
Мужчина с ребенком застряли над болотом с аллигаторами

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