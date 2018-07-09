Мужчина с ребенком застряли над болотом с аллигаторами - ВИДЕО

Мужчина с ребенком застряли на зиплайне прямо над водоемом с аллигаторами. Инцидент произошел в парке аллигаторов в штате Флорида, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Очевидец снял опасную ситуацию на видео.

"Когда думаешь, что у тебя выдался плохой день, просто посмотри это видео", - говорит автор.

Отца с сыном в итоге удалось спустить на землю, сообщает MailOnline.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

