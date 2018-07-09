Мужчина с ребенком застряли над болотом с аллигаторами - ВИДЕО
9 июля 2018 09:42 536
Мужчина с ребенком застряли на зиплайне прямо над водоемом с аллигаторами. Инцидент произошел в парке аллигаторов в штате Флорида, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Очевидец снял опасную ситуацию на видео.
"Когда думаешь, что у тебя выдался плохой день, просто посмотри это видео", - говорит автор.
Отца с сыном в итоге удалось спустить на землю, сообщает MailOnline.
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