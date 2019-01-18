В баварской клинике пациент взял в заложники женщину
18 января 2019 19:10 133
Немецкая полиция и спецназ проводят операцию в связи с предполагаемым захватом заложника в психиатрическом отделении клиники в Деггендорфе в Баварии. Об этом сообщил таблоид Bild, ередает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, один из пациентов взял в заложники, предположительно, пациентку клиники.
Вероятно, захватчик вооружен двумя ножами. В настоящий момент с ним ведут переговоры. Медучреждение оцеплено.
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