В баварской клинике пациент взял в заложники женщину

18 января 2019 19:10

Немецкая полиция и спецназ проводят операцию в связи с предполагаемым захватом заложника в психиатрическом отделении клиники в Деггендорфе в Баварии. Об этом сообщил таблоид Bild, ередает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, один из пациентов взял в заложники, предположительно, пациентку клиники.

Вероятно, захватчик вооружен двумя ножами. В настоящий момент с ним ведут переговоры. Медучреждение оцеплено.
 

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