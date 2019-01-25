Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов - ВИДЕО

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.

Несколько дней назад реку сковал лед. Вскоре сотрудники парка обнаружили, что обитавшие там рептилии примерзли. "Тут во льду все наши аллигаторы, - говорит менеджер парка Джордж Говард. - Восемнадцать миссисипских аллигаторов подумали о будущем, раз высунули носы наружу", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Он полагает, что они погрузились в так называемую брумацию - состояние покоя у рептилий, при котором понижается температура тела и замедляется скорость обмена веществ.

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