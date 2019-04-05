В бразильском Сан-Паулу группа лиц ворвалась в студию радиостанции SOT и в прямом эфире ограбила ведущих и гостей передачи, сообщает The Telegraph.

Ограбление произошло 2 апреля около 21:00 по местному времени. В здание ворвались не менее пяти человек, выдав себя за доставщиков еды. По крайней мере один из них был вооружен, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Как рассказал местному телеканалу Globo TV владелец радиостанции Алессандро Сантос (Alessandro Santos), именно он открыл дверь грабителям. "Они сказали, что привезли доставку, и, так как мы привыкли заказывать еду в редакцию, я просто открыл дверь без каких-либо опасений и спросил, для кого именно. Как только я распахнул дверь, один из них приставил пистолет к моей голове и сказал вести внутрь", - заявил Сантос.

На видеозаписи видно, как ведущие и гости шокированы появлением преступников - сначала они поднимают руки вверх, а потом отдают различные ценности - смартфоны, украшения и часы. При этом мобильный телефон, который использовался для видеотрансляции шоу, украден не был.

Ведущий Жосимар Мартинс (Jocimar Martins) в момент нападения призвал грабителей "оставаться спокойными". Один из преступников пригрозил, что "если кто-то прячет свои телефоны или другие вещи, то их ждут последствия".

Полиция получила множество звонков от телезрителей прямо во время нападения, но к моменту прибытия преступники уже скрылись из здания радиостанции. В настоящее время правоохранительные органы изучают видеозапись из студии, чтобы идентифицировать преступников.

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