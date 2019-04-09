Новый способ кражи банкоматов придумали преступники в Северной Ирландии. Так, группа злоумышленников украла экскаватор, чтобы сорвать со стены АЗС банкомат в Дунгивене. Инцидент произошел 7 апреля, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

При этом устройство с деньгами неизвестные увезли на угнанном же фургоне Citroen Berlingo, с которого предварительно срезали крышу, уточняет издание The Irish Mirror. За 2019 год в стране это уже восьмое подобное ограбление.

Известно, что экскаватор украли со строительной площадки, которая расположена вблизи заправочной станции.

Местные власти выпустили предупреждение для владельцев крупной дорожной техники и призвали тщательнее защищать ее от угонов. В настоящее время ведется розыск преступников. Кадры ограбления были опубликованы в Twitter.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

