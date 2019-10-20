Жертвами пожара на одной из фабрик в восточной китайской провинции Фуцзянь стали четыре человека, трое пострадали. Как сообщает агентство "Синьхуа", инцидент произошел в воскресенье ночью на предприятии по производству санитарных изделий в городе Наньань, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пожарным к утру удалось потушить огонь, охвативший пятый этаж здания, расположенного на улице Мэйлинь. О причинах возгорания не сообщается, на месте пожара проводится соответствующая экспертиза.

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