Иран обнаружил крупное нефтяное месторождение с запасами нефти на десятки миллионов долларов. Об этом сообщило агентство "Фарс" со ссылкой на президента страны Хасана Роухани, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам главы Ирана, новое нефтяное поле находится на юго-западе страны, а его запасы оцениваются в 53 миллиарда баррелей. Это означает, что нефтяные запасы страны увеличились на треть. Роухани отметил также, что обнаружили месторождение неделю назад - в те же дни, когда США ввели санкции против Ирана, передает телеканал "Россия 24".

Выступая на митинге в городе Йезд, Роухани уточнил, что обнаруженное месторождение находится в юго-западной иранской провинции Хузестан. Площадь нефтяного поля составляет 2400 квадратных километров.

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