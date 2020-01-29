Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, как повысить иммунитет и уберечь организм от заражения китайским коронавирусом. Об этом пишет ФАН, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

- Одним из важнейших элементов для нашего иммунитета является цинк. Без этого минерала некоторые типы иммунных клеток, в том числе белые кровяные тельца-лейкоциты, вообще не могут работать,

- отметила медик.

Мухина уточнила, что большое количество цинка содержится в говядине, баранине, телячьей печени, а также в морепродуктах и яйцах. Также необходимо принимать больше витамина С, который оказывает хорошее влияние на иммунную систему. Он содержится в таких продуктах как черника, клюква, облепиха, помидоры или томатный сок и клубника.

Помимо прочего, для здоровья организма необходим витамин Е. При стрессе этот элемент усиливает выработку антител. Дневная норма этого органического вещества содержится в небольшой горсти семечек или в половине стакана миндаля. Еще сделать организм более устойчивым к опасному вирусу поможет включение в рацион рыбы и чеснока. Врач добавила, что нельзя забывать про полезные свойств йогурта. Он способствует выработке в организме гамма-интерферона, который блокирует распространение инфекции в организме.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения произошла в китайском городе Ухань. По предварительной версии, возбудителем опасного недуга является тип коронавируса 2019-nCoV. Власти Китая официально подтвердили, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Симптомами этого вируса являются повышенная температура, лихорадка, кашель и одышка. Инкубационный период заболевания составляет от одного дня до двух недель. Число зараженных в Китае к настоящему моменту составляет 4515 человек, 106 из них скончались. Случаи инфицирования были зафиксированы в США и Европе, а также в Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Непале, Сингапуре и Малайзии. На территории России случаев заболевания коронавирусом выявлено не было.