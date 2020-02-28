https://news.day.az/world/1207149.html Летевший в Бангкок Boeing экстренно возвращается из-за трещины на лобовом стекле
Летевший в Бангкок Boeing экстренно возвращается из-за трещины на лобовом стекле
Пассажирский самолет Boeing 777, вылетевший из Шереметьево в Бангкок, экстренно возвращается в Москву из-за трещины на лобовом стекле. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает Day.Az.
"Когда самолет вошел в воздушное пространство Казахстана, экипаж доложил о трещине на лобовом стекле и решении вернуться назад", - сказал источник. На борту лайнера находятся более 190 человек и 14 членов экипажа.
По словам источника, самолет готовится к экстренной посадке, которая ожидается в течение часа. Борт совершал рейс 6275 Москва (Шереметьево) - Бангкок.
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