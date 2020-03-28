ВОЗ: более 509 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

В общей сложности 509 164 случая заражения коронавирусом и 23 335 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени 27 марта.

Об этом сообщила в Женеве в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 46 тыс. человек, число смертельных исходов выросло на 2 501. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 286 697 и 16 105 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 36 414, а умерших - на 2 155.

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 27 марта зафиксировано 100 018 заболевших и 3 567 летальных исходов. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 81 137 человек и 1 176 умерли. За сутки о выявлении коронавируса объявили две новых страны (территории).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана ВОЗ пандемией. По данным ТАСС, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.