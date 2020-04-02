Ухань возвращается к обычной жизни после победы над коронавирусом

Китайский город Ухань в провинции Хубэй, с которого началась пандемия коронавируса, понемногу оживает: люди начинают гулять по улицам, открываются рынки, торговые центры и парикмахерские.

Но с особыми условиями: на входе в общественные здания специальные службы проверяют у граждан код здоровья через приложение на смартфоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Некоторые районы еще частично огорожены заборами, которые установили для блокировки горожан, но многие общаются и передают вещи друг другу через перегородки. Заработали вокзалы - приезжающие проходят тщательный медицинский осмотр. Сами жители Уханя смогут выехать в другие регионы только с 8 апреля, когда власти обещают полностью снять ограничения.