ЕС выделит €100 млрд для сохранения занятости в условиях карантина

Евросоюз выделит €100 млрд евро в рамках программы краткосрочного сохранения занятости населения в условиях всеобщего карантина под названием SURE (может быть переведено с английского как "надежный"). Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С помощью нового инструмента солидарности под названием SURE мы мобилизуем €100 млрд, чтобы сохранить людей на рабочих местах, а также помочь бизнесу. Благодаря этому мы объединяем усилия с государствами-членами для спасения жизней и обеспечения средств к существованию. Это и есть европейская солидарность", - сказала она.