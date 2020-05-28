https://news.day.az/world/1238989.html Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

В мире, 28 мая 2020 10:50 470
Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, выпуск самолетов возобновлен на предприятии в городе Рентон (штат Вашингтон). В Boeing констатировали, что сейчас объемы производства низкие, поскольку были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности труда на рабочем месте и повышения качества продукции. В течение года Boeing намерена начать выпускать больше самолетов этого типа, говорится в заявлении.

В прошлом году в Boeing заявили о сокращении объемов производства указанных лайнеров. С января текущего года оно было на время прекращено.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Известные певцы исполнили песню Муслима Магомаева - ФОТО - ВИДЕО 11:58, Культура 30
Парламент Китая одобрил разработку законопроекта о нацбезопасности в Гонконге 11:55, В мире 78
Никто в истории не работал против России так, как Маргарита Симоньян - российские СМИ 11:47, Политика 182
В России выявили 8371 новый случай заражения коронавирусом 11:42, В мире 193
В этом году не будут проводиться экзамены по специальным навыкам по некоторым специальностям 11:39, Общество 253
Xiaomi начала тестировать сеть 6G 11:35, Технологии 236
На первом месте: как Бразилия переживает коронавирус - ФОТО 11:28, В мире 304
В Азербайджане значительно увеличилось производство меда 11:22, Экономика 315
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики - ФОТО 11:12, Политика 548
Ученые выяснили, за какое время солнце убивает коронавирус 11:10, Это интересно 527
В Армении за сутки зафиксировано рекордное количество инфицированных COVID-19 11:04, В мире 468
В США один человек погиб во время беспорядков из-за смерти афроамериканца 11:01, В мире 399
США направили в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ 10:55, В мире 428
Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX 10:50, В мире 472
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 738 10:44, В мире 500
Дональд Трамп готовит указ о работе социальных сетей 10:41, В мире 523
Названы победители I Бакинского международного фестиваля акварели "Волны Каспия" 10:35, Культура 537
Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек 10:30, В мире 560
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi və Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyi Moskvada qanvermə aksiyası keçirib - FOTO 10:27, Azərbaycanca 550
Пляжи Австралии побелели от медицинских масок - ФОТО 10:22, В мире 735
Бакинский порт провел оригинальную акцию, посвященную Дню Республики - ФОТО - ВИДЕО 10:19, Общество 94
В США приняли закон о санкциях против Китая 10:15, В мире 682
Версаль готовится к открытию - ВИДЕО 10:11, В мире 662
Закир Гасанов на открытии нового корпуса Главного клинического госпиталя - ФОТО - ВИДЕО 10:07, Политика 748
Япония заплатит туристам за посещение страны 10:04, Туризм 756
Украина хочет получить газ через азербайджанский мегапроект - ПОДРОБНОСТИ 10:00, Экономика 871
Прекращен поток газа в Германию по газопроводу "Ямал-Европа" 09:54, В мире 801
Ученые назвали диких животных, которые рискуют подхватить COVID-19 09:49, Это интересно 761
Греческие аэропорты принимают новые правила - ВИДЕО 09:44, В мире 812
Госсекретарь США поздравил азербайджанский народ с Днем Республики 09:39, Политика 807
США отменят исключения для санкций против Ирана 09:37, В мире 781
В Южной Корее зафиксирован рекорд инфицированных COVID-19 с начала апреля 09:32, В мире 810
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 09:29, Политика 818
ГЭЦ Азербайджана о правилах проведения в июне выпускных экзаменов 09:24, Общество 1 130
Найден эффективный способ окончательно победить коронавирус 09:21, Медицина 1 117
Синоптики обещают аномальную жару - ВИДЕО 09:17, Это интересно 1 631
Microsoft выпустила самое крупное обновление Windows 10 09:13, Технологии 915
Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,69 миллиона 09:08, В мире 872
В Европе людям разрешили посещать пляжи с ограничением 09:04, В мире 944
Во Франции количество смертей от коронавируса превысило 28,5 тыс. 09:00, В мире 910
Британские власти начнут отслеживать контакты заразившихся коронавирусом 08:50, В мире 957
Центр мугама представил онлайн-лекцию о творчестве Гусейнгулу Сарабского - ВИДЕО 08:43, Культура 981
В следующем году команды "Формулы-1" смогут тратить не более $145 млн 07:59, Спорт 1 144
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом 07:10, В мире 1 371
Найдена причина осложнений от коронавируса 06:10, Медицина 1 832
Врач разоблачил фейк о природе коронавируса 04:02, Медицина 2 695
Курение способствует более тяжелому течению коронавируса? 03:07, Медицина 2 443
Американские НПО против Азербайджана и Израиля - кем они спонсируются? - пишет Newsweek 01:51, Политика 3 191
Названа способствующая заражению коронавирусом погода 01:03, Это интересно 3 532
Названа причина ломающих компьютеры обновлений Windows 00:45, Технологии 3 020
В США число жертв COVID-19 превысило 100 тысяч 00:22, В мире 3 002
Символы Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО 00:07, Политика 3 273
Правила поведения на пляже и в торговых центрах - какими они будут из-за COVID-19? - комментирует представитель TƏBİB 00:08, Общество 4 462
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан! - ФОТО 00:04, Политика 7 906
Трогательное поздравление азербайджанских школьников с Днем Республики – 28 мая - ВИДЕО 27 мая 23:59, Общество 3 447
В ВОЗ не подтверждают гипотезу, что перенесший коронавирус человек защищен от COVID-19 27 мая 23:42, В мире 3 163
Премьер Армении попытался оправдаться за деда-коллаборациониста - но вышло только хуже - РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ 27 мая 23:37, Политика 3 985
В результате крушения самолета в Карачи разрушены 20 домов 27 мая 23:28, В мире 3 316
Памяти Наили Ибрагимовой. С любовью и теплом! - ВИДЕО 27 мая 23:15, Культура 3 639
ВОЗ не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19 27 мая 23:00, Медицина 3 284
Жителям Европы стало не хватать денег 27 мая 22:46, В мире 3 514
Путин обсудил с президентом Финляндии сотрудничество в борьбе с COVID-19 27 мая 22:32, В мире 3 370
Хикмет Бабаоглу: Армяне в очередной раз потерпели поражение перед европейским законодательством 27 мая 22:25, Политика 3 493
Глава одного из российских регионов заразился коронавирусом 27 мая 22:17, В мире 3 534
Во Франции мужчина расстрелял трех человек на предприятии 27 мая 22:03, В мире 3 568
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 122 тысячи 27 мая 21:50, В мире 3 544
В Москве продлили режим самоизоляции 27 мая 21:36, В мире 4 691
Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в Хачмазе 27 мая 21:21, Общество 4 589
ООО "BakuBus" запускает автобусы по этому маршруту - НАЗВАНА ДАТА 27 мая 21:17, Общество 6 029
В Азербайджане названо количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО 27 мая 21:08, Общество 3 956
Президент Хорватии поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 20:54, Политика 3 703
Boeing объявила об увольнении около 7 тыс. сотрудников 27 мая 20:49, В мире 3 790
Бюджет Нью-Йорка не доcчитается $9 млрд налогов из-за пандемии 27 мая 20:33, В мире 3 805
Выпущено первое приложение для коронавирусного мониторинга 27 мая 20:18, Технологии 3 897
Меркель сделала заявление о ситуации с пандемией COVID-19 27 мая 20:07, В мире 4 166
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наше независимое развитие будет продолжительным и государственная независимость Азербайджана будет жить вечно - ФОТО 27 мая 19:50, Политика 13 811
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, но без сцены невозможно жить! - ФОТО - ВИДЕО 27 мая 19:49, Культура 4 060
Кадыров опроверг слухи о своей болезни 27 мая 19:35, В мире 4 523
Чартерным рейсом из Москвы в Баку возвращены 175 граждан Азербайджана - ФОТО 27 мая 19:22, Общество 5 095
Трамп призывает вывести американские войска из Афганистана 27 мая 19:14, В мире 4 225
Во Франции сохранится масочный режим в транспорте до изобретения вакцины 27 мая 19:00, В мире 4 122
В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID-19 27 мая 18:49, В мире 4 186
США временно отменили пошлины на 78 товаров из Китая 27 мая 18:40, В мире 4 227
Президент Латвии поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 18:33, Политика 4 261
Владимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 27 мая 18:29, Политика 4 462
Azay Quliyev: AİHM-in qərarı erməni “təbliğat maşını”nın növbəti fiaskosudur 27 мая 18:25, Azərbaycanca 4 264
Google в Индии грозит новое антимонопольное разбирательство 27 мая 18:22, Технологии 4 285
ОПЕК+ готовится к крайним мерам 27 мая 18:10, В мире 4 466
В Греции с 1 июня начинают прививать от коронавируса вакциной против туберкулеза 27 мая 18:02, В мире 4 463
Дональд Трамп задумал закрыть соцсети 27 мая 17:50, В мире 4 611
Король Бельгии поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 17:41, Политика 4 420
Культурный центр СГБ Азербайджана подготовил видеокомпозицию ко Дню Республики - ВИДЕО 27 мая 17:34, Политика 4 518
Президент Албании поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 17:24, Политика 4 474
Король Камбоджи поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 17:22, Политика 4 524
В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков 27 мая 17:20, Общество 4 883
Народный артист Тейюб Асланов: Сейчас мы должны быть еще более внимательными и ответственными 27 мая 17:12, Политика 4 451
Назван самый популярный смартфон в мире 27 мая 17:01, Технологии 4 994
Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 16:52, Политика 4 583
Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi радикально изменил бизнес-модель 27 мая 16:40, Технологии 4 701
Президент Узбекистана поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 16:26, Политика 4 686
В Азербайджане выявлено 165 случев инфицирования коронавирусом, 78 вылечившихся, двое скончались 27 мая 16:24, Общество 6 355
Каждый четвертый американец воспользовался пенсионными накоплениями в период пандемии 27 мая 16:21, В мире 4 771
Полиция в Гонконге задержала свыше 300 участников беспорядков 27 мая 16:05, В мире 4 799
Сеть Walmart начинает онлайн-продажу бывших в употреблении товаров известных брендов 27 мая 15:52, В мире 4 968
Уволившие сотрудников будут наказаны - Предупреждение для работодателей - ВИДЕО 27 мая 15:40, Экономика 6 084
Чили охватили протесты - ВИДЕО 27 мая 15:31, В мире 4 941
В Польше с 30 мая разрешили не носить маски там, где можно сохранять дистанцию в два метра 27 мая 15:22, В мире 4 867
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 15:10, Политика 4 958
Михаил Ширвиндт представил очередной выпуск, посвященный Азербайджану - ВИДЕО 27 мая 15:03, Культура 5 984
Во Франции запретили использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19 27 мая 14:54, В мире 5 048
Решение проблемы Нагорного Карабаха очень важно для Москвы - российский эксперт 27 мая 14:42, Политика 5 614
США ускорили вывод войск из Афганистана в связи с коронавирусом 27 мая 14:33, В мире 5 216
Британская галерея Тейт впервые за 30 лет отменила присуждение премии Тернера 27 мая 14:23, В мире 5 122
В Азербайджане назвали условие, при котором таксисты могут заниматься междугородними пассажироперевозками - ФОТО 27 мая 14:11, Общество 5 994
Президент Молдовы поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 14:04, Политика 5 211
Yalnız PAŞA Private Banking müştəriləri üçün yenilik (R) 27 мая 14:00, Azərbaycanca 5 242
Стало известно время наступления месяца Мухаррам 27 мая 13:52, Общество 6 616
В США вспыхнули массовые волнения - ВИДЕО 27 мая 13:49, В мире 5 593
МИД Азербайджана об эвакуации соотечественников из Индии 27 мая 13:39, Общество 5 862
Азербайджан всегда играл важную роль на мировой арене - казахстанский политик 27 мая 13:35, Политика 5 361
Президент Эстонии поздравила Президента Ильхама Алиева 27 мая 13:32, Политика 5 339
Синоптики сказали, какой будет погода в Баку завтра 27 мая 13:30, Общество 13
Самой первой в Азербайджане аптеке 170 лет - ФОТО - ВИДЕО 27 мая 13:22, Общество 6 555
Гражданам Словакии разрешили краткие посещения восьми стран Шенгена 27 мая 13:10, В мире 5 591
Китайцы начали скупать дорогое жилье по всему миру 27 мая 13:02, В мире 5 846
Boeing отправит около 2,5 тыс. сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за пандемии 27 мая 12:50, В мире 5 454
Мусульманка в хиджабе впервые стала судьей в Британии 27 мая 12:41, В мире 5 798
В Азербайджане произошло землетрясение 27 мая 12:34, Общество 6 106
В Иране готовятся к новой волне COVID-19 27 мая 12:31, В мире 5 727
В Баку автомобиль врезался в ограждение - ФОТО - ВИДЕО 27 мая 12:24, Общество 6 298
В Грузии с 1 июня заработают крупные торговые центры и рестораны 27 мая 12:20, В мире 5 699
Адиль Алиев: Скандальное решение ЕСПЧ не накладывает на Азербайджан никаких обязательств 27 мая 12:14, Политика 5 805
В Болгарии с 1 июня откроются рестораны, кафе и бары 27 мая 12:06, В мире 5 703
ВОЗ предупредила о новом очаге эпидемии коронавируса 27 мая 11:59, В мире 6 081
Азербайджан четко проводит свою независимую линию, уважая при этом интересы стран, с которыми сотрудничает - депутат Госдумы РФ 27 мая 11:55, Политика 5 952
В Азербайджане начали взимать штрафы за нарушение карантина 27 мая 11:51, Общество 10 433
В России выявили 8338 случаев коронавируса 27 мая 11:46, В мире 5 845
Ermənilərin böyük yalanları - VİDEO 27 мая 11:40, Azərbaycanca 5 828
Xiaomi захотела подключить мозг к компьютеру 27 мая 11:31, Технологии 5 936
Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и рациональный партнер, не поддающийся давлению извне - российский эксперт 27 мая 11:24, Политика 5 983
В Китае фармацевтическая компания оштрафована на $3,8 млн 27 мая 11:20, В мире 6 022
В Армении число инфицированных коронавирусом достигло 7774 27 мая 11:16, В мире 5 997
Задержан подозреваемый в нападении на сотрудников «Азеришыг» в Масаллы - Заявление Генпрокуратуры 27 мая 11:10, Общество 6 126
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 735 27 мая 11:05, В мире 5 964
Азербайджанская нефть подорожала 27 мая 11:02, Экономика 6 297
Азербайджанка заняла первое место на международном виртуальном конкурсе танца - ФОТО 27 мая 10:59, Культура 6 054
В этом районе Баку не будет воды 27 мая 10:55, Общество 9 448
Айфоны могут стать полностью беспроводными 27 мая 10:52, Технологии 6 086
На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо - ВИДЕО 27 мая 10:46, В мире 6 224
Ramil Səfərov kimdir - qurban, qatil, yoxsa qəhrəman? - Elçin Alıoğlu yazır 27 мая 10:41, Azərbaycanca 6 412
Еще новости