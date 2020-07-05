Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования дела о ДТП

Расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается и завершится на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев, передает Day.Az.

"Нет, [расследование] не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе", - сказал он.

Источник в правоохранительных органах также сообщил ТАСС, что расследование находится на завершающей стадии. "О завершении следственных действий должны объявить обвиняемому и потерпевшим, которые затем приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру", - пояснил собеседник агентства. "Насколько мы знаем, расследование еще не завершено", - сообщили ТАСС представители потерпевших.

В правоохранительных органах уточнили, что по делу поведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. 3 июля адвокат сообщил, что Ефремов "заявил о невиновности в совершении ДТП", однако позже уточнил, что "не говорил, что [Ефремов] отказался от признания вины", а вопрос об этом в ходе допроса актера не поднимался.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.