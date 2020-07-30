Житель Украины заразился коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание "Тернополяне" со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Есть больной, заболел уже третий раз. Мы должны понимать, что, даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", - заявил Богайчук.

Ранее в этот день сообщалось о введении на Украине с 1 августа новых правил карантинных ограничений. Согласно им, страна будет поделена на четыре зоны - "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные". Самые мягкие ограничительные меры предусмотрены для "зеленой зоны" ― там будут действовать масочный режим, соблюдение дистанции (один человек на 5 кв. м на массовых мероприятиях), занятость кинотеатров и театров не более 50%, перевозка в общественном транспорте исключительно в рамках сидячих мест. В "красной зоне" будет ограничено движение транспорта и установлены посты.

По данным минздрава Украины на 29 июля, в стране зафиксированы 67 597 случаев COVID-19, скончались 1650 человек, выздоровели 37 394. В Тернопольской области зарегистрировано 2852 случая заболевания коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 25 июля, на планете зарегистрировано свыше 16,9 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 663 тыс. человек, вылечились 10,4 млн.