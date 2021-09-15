Самолет главы МИД Армении не смог вылететь в Душанбе

Самолет главы МИД Армении Арарата Мирзояна не смог вылететь в Душанбе из-за неполадок.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в столице Таджикистана планировалось участие министра в совместном заседании Совета глав МИД, Совета министров обороны, а также Комитета секретарей Совбезов стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Тем не менее, отмечается, что Мирзоян отправится в Таджикистан, где 16 сентября продолжится работа структур ОДКБ.

Планируется также саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. По итогам саммита председательство в ОДКБ перейдет к Армении.