https://news.day.az/world/1380375.html Самолет главы МИД Армении не смог вылететь в Душанбе
Самолет главы МИД Армении не смог вылететь в Душанбе
Самолет главы МИД Армении Арарата Мирзояна не смог вылететь в Душанбе из-за неполадок.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в столице Таджикистана планировалось участие министра в совместном заседании Совета глав МИД, Совета министров обороны, а также Комитета секретарей Совбезов стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Тем не менее, отмечается, что Мирзоян отправится в Таджикистан, где 16 сентября продолжится работа структур ОДКБ.
Планируется также саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. По итогам саммита председательство в ОДКБ перейдет к Армении.
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