Конгресс выделил на «Железный купол» для Израиля миллиард долларов

Американские конгрессмены утвердили законопроект о выделении миллиарда долларов Израилю на приобретение систем противоракетной обороны "Железный купол".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба палаты представителей.

Ассигнования проводятся отдельным документом после того, как в Израиле обеспокоились их исключением из общего билля о дополнительных бюджетных расходах.

В поддержку инициативы проголосовали 420 из 435 членов нижней палаты американского конгресса, против высказались девять.

Законопроект выделяет министерству обороны США миллиард долларов для "предоставления правительству Израиля с целью закупок оборонительной системы "Железный купол", противодействующей угрозам ракет малой дальности".

О дополнительном финансировании "Железного купола" - сверх средств, предусмотренных десятилетней программой американской военной помощи, - Израиль попросил США, истощив боезапас противоракетных батарей в майском противостоянии с палестинскими боевиками сектора Газа.

Согласно основной версии, ассигнования были исключены из общих бюджетных проектировок по настоянию "прогрессивного" крыла Демократической партии, где не стесняются открыто критиковать еврейское государство за оккупацию палестинских территорий. Случившееся спровоцировало пересуды на тему возможной эрозии безоговорочной до сих пор поддержки Израиля со стороны обеих основных американских партий.