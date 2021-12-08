Маск официально стал бездомным

Основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск продал свой последний дом и официально стал бездомным. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Особняк площадью 19 гектаров расположен в Калифорнии, в районе залива Сан-Франциско. Маск продал дом за 30 миллионов долларов, хотя изначальная цена составляла 37,5 миллиона долларов. Имя покупателя осталось в тайне. Особняк был последним домом, официально принадлежащим миллиардеру, который пообещал избавиться от недвижимости и уже продал все остальные свои владения.

100-летнее поместье, известное как Guignécourt, было построено в 1912 году графом Кристианом де Гинье, представителем французской знати, который переехал в штат после женитьбы на жительнице Калифорнии. Вокруг особняка есть пешеходные тропы и водохранилища, а территория считается одним из крупнейших земельных участков в этом районе.

Недвижимость оставалась в собственности семьи де Гинье более века, а в 2013 году была выставлена ​​на продажу за 100 миллионов долларов. В 2016 году запрашиваемая цена была снижена до более скромных 29,85 миллиона долларов. Маску удалось купить дом за 23,4 миллиона долларов в 2017 году. О том, что миллиардер нашел покупателя для своего последнего дома, сообщалось в середине ноября.