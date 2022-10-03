Евродепутат заявила о росте цен на гранулы для отопления в Италии в три раза

Стоимость пеллет для отопления в Италии выросла в три раза на фоне подорожания энергоносителей и ситуации на Украине. Об этом заявила член Европейского парламента от Италии Изабелла Товальери в своем обращении к Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Италии расценки на древесные пеллеты выросли втрое с 2021 года, тогда как в остальных странах Европы они остались на стабильном уровне", - отметила Товальери.

По ее словам, такая разница в ценах внутри Евросоюза может создать сложности для потребителей во время энергокризиса. При этом производители гранул могут столкнуться с проблемами в производстве, так как сырье для пеллет поступало из России, Белоруси и Украины. То есть могут возникнуть трудности в логистике и поставках.

Она также поинтересовалась, будет ли поддержка со стороны Еврокомиссии для производителей гранул, а также какие инструменты необходимо использовать, чтобы изменить разницу в ценах на пеллеты внутри Евросоюза.