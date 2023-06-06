Крыша многоэтажки рухнула на машину с пассажирами

В Казахстане устраняют последствия мощного урагана. Там в одном из городов из-за сильного ветра сорвало крышу многоэтажки. Причем рухнула кровля на припаркованную машину, в которой в тот момент находились люди.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ,но жители дома не растерялись и еще до приезда спасателей помогли достать из-под завалов пострадавших.

Всех пострадавших доставили в медучреждение.