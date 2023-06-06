https://news.day.az/world/1570976.html Крыша многоэтажки рухнула на машину с пассажирами - ВИДЕО
Крыша многоэтажки рухнула на машину с пассажирами - ВИДЕО
В Казахстане устраняют последствия мощного урагана. Там в одном из городов из-за сильного ветра сорвало крышу многоэтажки. Причем рухнула кровля на припаркованную машину, в которой в тот момент находились люди.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ,но жители дома не растерялись и еще до приезда спасателей помогли достать из-под завалов пострадавших.
Всех пострадавших доставили в медучреждение.
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