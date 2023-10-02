В Оманском заливе погранслужбы Ирана изъяли шесть тонн наркотиков

Пограничные службы Ирана обезвредили сеть наркоторговцев из 17 человек и конфисковали около шести тонн наркотиков. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на главу пограничного ведомства исламской республики Ахмада Али Гударзи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, контрабандисты на четырех лодках пытались пересечь границу территориальных вод Ирана в Оманском заливе.

В ходе двух операций по ликвидации преступной сети пограничники изъяли 5,2 тонны гашиша, 135 кг метамфетамина, 46 кг героина и 612 кг опия. Также у наркоторговцев обнаружили более 20 единиц огнестрельного оружия.