https://news.day.az/world/1619022.html Израиль обстреляли с территории Сирии
Израиль обстреляли с территории Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле с территории Сирии. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сегодня был зафиксирован запуск из Сирии в сторону израильской территории. Запуск не был перехвачен согласно протоколу. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источнику выстрела", - говорится в сообщении.
В пресс-службе израильской армии добавили, что артиллерия ЦАХАЛ также нанесла удары по ряду объектов в Ливане.
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