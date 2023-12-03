Израиль обстреляли с территории Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле с территории Сирии. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня был зафиксирован запуск из Сирии в сторону израильской территории. Запуск не был перехвачен согласно протоколу. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источнику выстрела", - говорится в сообщении.

В пресс-службе израильской армии добавили, что артиллерия ЦАХАЛ также нанесла удары по ряду объектов в Ливане.

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