10 тысяч человек вышли на протест к зданию парламента Австрии

Около 10 тысяч человек вышли на демонстрацию левых сил против правого экстремизма возле здания австрийского парламента в центре Вены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, многие митингующие держат флаги Евросоюза, политических сил левого толка, Палестины и курдских организаций.

Митинг организовали несколько левых общественных объединений. Они заявили его в качестве продолжения германских демонстраций против ультраправых, и планировали охватить здание национального парламента живым кольцом из демонстрантов, однако большая часть митингующих скопилась на бульваре у главного входа в парламент, в связи с чем окружить его не удалось. Популярным лозунгом стал "все вместе против фашизма".

Некоторые участники протеста держат плакаты с оскорблениями в адрес самой популярной политической силы страны - правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) и ее председателя Герберта Кикля, которого левые партии называют "радикалом". Акцию поддержали правящая партия "Зеленых" и оппозиционные социал-демократы, которые занимают второе место в опросах популярности после АПС.

В минувшие выходные по всей Германии прошли многочисленные акции против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В них приняли участие около 1 млн человек. Поводом для манифестаций послужила недавняя утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов АдГ. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп, в том числе экс-лидер австрийского движения идентаристов Мартин Зельнер.

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