Трамп проигрывает Харрис в большинстве колеблющихся штатов

Бывший лидер США Дональд Трамп проигрывает вице-президенту США Камале Харрис в четырех из семи штатов, влияющих на результаты ноябрьских президентских выборов.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентствами "Bloomberg" и "Morning Consult".

Харрис лидирует Трампа в Аризоне (49-47%), Висконсине (50-47%), Мичигане (53-42%) и Неваде (47-45%).

Хотя кандидаты получили такой же уровень поддержки в Джорджии (47%), у Трампа больше сторонников в Пенсильвании (50% против 46%) и Северной Каролине (50% против 46%).

Опрос проводился с 24 по 28 июля, в нем приняли участие почти 5000 американских избирателей из 17 штатов.

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