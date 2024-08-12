Сын Шейх Хасины назвал фейком заявление матери о вмешательстве США

Сын и бывший советник экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед, который проживает в США, опроверг данные некоторых изданий о том, что его мать якобы заявила об ответственности Соединенных Штатов за падение ее правительства.

Как передает Day.Az, об этом сообщил новостной портал India Today.

"Никаких подобных утверждений Шейх Хасина не произносила, это фейк", - сказал он.

11 августа газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение Хасины сообщила, что бывший премьер-министр республики Бангладэш Шейх Хасина считает США причастными к ее отставке в связи с тем, что она отказала Вашингтону предоставить бангладешский Остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу.

Отметим, что недавно бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила о намерении вернуться в страну и выразила уверенность, что её партия "Авами лиг" выстоит.

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