https://news.day.az/world/1723202.html Вулканы продолжают извергаться в Эфиопии - ВИДЕО В Эфиопии продолжают извергаться вулканы в нацпарке Афар Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на видео магма вулкана Эрта Але.
Вулканы продолжают извергаться в Эфиопии - ВИДЕО
В Эфиопии продолжают извергаться вулканы в нацпарке Афар.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на видео магма вулкана Эрта Але.
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