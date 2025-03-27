Ряд крупных компаний зявили о планах вернуться в РФ

Сеть кофеен Starbucks, энергетический трейдер Gunvor, автопроизводители и производитель самолетов Boeing могут вернуться в Россию вслед за Ariston.

Как передает Day.Az, об этом заявила "Газете.Ru" специалист отдела аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева.

"О намерении вернуться в Россию после снятия санкций заявляли многие крупные мировые энергетические трейдеры (в частности, Gunvor); компании, торгующие люксовыми брендами одежды и аксессуаров и представители ресторанного бизнеса (например, Starbucks). Могут захотеть восстановить прямые продажи многие автопроизводители. Однако все прекрасно понимают, что за прошедший период произошло много изменений и российский рынок во многом успел адаптироваться и преуспеть без зарубежных партнеров, поэтому вопрос о возвращении к "как было раньше" уже точно не стоит. Также вполне вероятно, что Boeing (ранее, чем Airbus) постараются возобновить если не полноценные поставки авиасудов, то проведение техобслуживания и процедур предполетного контроля с необходимым оборудованием", - отметила Найшева.