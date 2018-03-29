В Сумгайыте рядом с детсадом найдены неразорвавшиеся ручные гранаты - ФОТО

29 марта 2018 20:04

В Сумгайыте рядом с детсадом в четверг были обнаружены две неразорвавшиеся ручные гранаты F-1, говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Информация об обнаружении гранат на территории второго микрорайона города поступила в ANAMA из Службы "102" МВД.

На территорию была направлена специальная опергруппа агентства.

Специалисты агентства осмотрели свалку бытовых отходов вблизи детского сада, где и обнаружили гранаты.

Гранаты были отправлены на территорию по обезвреживанию агентства.

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