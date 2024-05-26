Volvo представила грузовик с полным автопилотом

Шведская автомобилестроительная компания Volvo представила свой первый "готовый к производству" беспилотный грузовой тягач. Он был разработан в партнерстве с американской Aurora, специализирующейся на создании технологий автопилота. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на материалы автопроизводителя, передает Day.Az.

Новая модель основана на базе модели Volvo VNL, предназначенной для дальних перевозок, и оснащена многочисленными камерами и сенсорами, которые обеспечивают возможность автономного управления четвертого уровня - без участия водителя. Беспилотная версия машины была специально спроектирована и построена для системы автопилота Aurora.

Запуск модели в серийное производство поможет компаниям окупить инвестиции, сделанные в разработку беспилотного транспорта. Новые машины будут производиться на заводе Volvo в Дублине, США, который является крупнейшим в мире предприятием компании.

В этом году Aurora планирует выпустить около 20 полностью беспилотных машин, а к 2025 году их число должно возрасти до 100.

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