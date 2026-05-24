Filippində tikilməkdə olan bina uçub, dağıntılar altında 40-a qədər insan qalıb

Filippinin Anceles şəhərində tikilməkdə olan onmərtəbəli binanın uçması nəticəsində 40 nəfər dağıntılar altında qalıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "GMA News" televiziya kanalı xəbər verib.

Yerli hakimiyyət orqanları axtarış-xilasetmə əməliyyatı barədə məlumat verib. Hadisə yerindən təxminən 10 nəfər qaça bilib. Şəhərin mətbuat katibi Cey Pelayonun sözlərinə görə, "dağıntılar altında təxminən 30-40 tikinti işçisi ola bilər".