https://news.day.az/azerinews/1847576.html Prezident İlham Əliyev: Uzun illərdir ki, Fransanın dənizaşırı əraziləri siyasətindən əziyyət çəkir - VİDEO Uzun illərdir ki, Fransanın dənizaşırı əraziləri kolonial, müstəmləkəçilik siyasəti nəticəsində əziyyət çəkir. Orada hətta nüvə testləri həyata keçirilir. Polineziyada bəlkə 200-dən artıq nüvə sınaqları keçirilib.
Prezident İlham Əliyev: Uzun illərdir ki, Fransanın dənizaşırı əraziləri siyasətindən əziyyət çəkir - VİDEO
Uzun illərdir ki, Fransanın dənizaşırı əraziləri kolonial, müstəmləkəçilik siyasəti nəticəsində əziyyət çəkir. Orada hətta nüvə testləri həyata keçirilir. Polineziyada bəlkə 200-dən artıq nüvə sınaqları keçirilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında bildirib.
"Bu gün baxsaq görərik ki, yüzlərlə insan bundan əziyyət çəkir. Bu gün Bakı Təşəbbüs Qrupu hər hansısa hibrid müharibədə ittiham edilir. Zənnimcə, bu, müstəqil medianın çox mühüm missiyasıdır", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
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