https://news.day.az/azerinews/1847592.html Prezident İlham Əliyev: Bu gün daha çox sayda Çin şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir - VİDEO Ötən il mənim Çin Xalq Respublikasına dövlət səfərimdən və hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamənin imzalanmasından sonra bir çox sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, nəqliyyat və bütün digər sahələrdə addımlar atılmağa başlandı.
Prezident İlham Əliyev: Bu gün daha çox sayda Çin şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir - VİDEO
Ötən il mənim Çin Xalq Respublikasına dövlət səfərimdən və hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamənin imzalanmasından sonra bir çox sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, nəqliyyat və bütün digər sahələrdə addımlar atılmağa başlandı.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında bildirib.
"Biz bundan çox məmnunuq, buna böyük əhəmiyyət veririk", - deyən dövlətimizin başçısı əlavə edib ki, bu gün daha çox sayda Çin şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir.
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