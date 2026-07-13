https://news.day.az/azerinews/1847667.html Hoteldə ürəyi dayanıb ÖLDÜ Bakıda hoteldə ölüm hadisəsi olub. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonu, T.Abbasov küçəsi 38-də yerləşən "Nord" hoteldə qeydə alınıb. Orada işləyən Bakı şəhər sakini, 28 yaşlı Emil Bağıyev qəfil ölüb. Onu infarktdan öldüyü ehtimal edilir. Araşdırmalar aparılır. (lent.az)
Hoteldə ürəyi dayanıb ÖLDÜ
Bakıda hoteldə ölüm hadisəsi olub.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonu, T.Abbasov küçəsi 38-də yerləşən "Nord" hoteldə qeydə alınıb.
Orada işləyən Bakı şəhər sakini, 28 yaşlı Emil Bağıyev qəfil ölüb. Onu infarktdan öldüyü ehtimal edilir.
Araşdırmalar aparılır. (lent.az)
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