Rafael Ağayevə ağır itki üz verib

Azərbaycanın karate üzrə beşqat dünya və onbirqat Avropa çempionu Rafael Ağayevə ağır itki üz verib.

Day.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, onun atası Mahir Ağayev vəfat edib.

Məlumata görə, bir müddət əvvəl M.Ağayevin səhhətində problemlər yaranıbmış. Onun ölümünə xəstəlik səbəb olub. 

Allah rəhmət eləsin!