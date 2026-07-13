https://news.day.az/azerinews/1847674.html Rafael Ağayevə ağır itki üz verib Azərbaycanın karate üzrə beşqat dünya və onbirqat Avropa çempionu Rafael Ağayevə ağır itki üz verib. Day.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, onun atası Mahir Ağayev vəfat edib. Məlumata görə, bir müddət əvvəl M.Ağayevin səhhətində problemlər yaranıbmış. Onun ölümünə xəstəlik səbəb olub. Allah rəhmət eləsin!
Rafael Ağayevə ağır itki üz verib
Azərbaycanın karate üzrə beşqat dünya və onbirqat Avropa çempionu Rafael Ağayevə ağır itki üz verib.
Day.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, onun atası Mahir Ağayev vəfat edib.
Məlumata görə, bir müddət əvvəl M.Ağayevin səhhətində problemlər yaranıbmış. Onun ölümünə xəstəlik səbəb olub.
Allah rəhmət eləsin!
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